Bambina morsa da una vipera salvata dai poliziotti. Il tenero video: «Il tuo sorriso è il regalo più bello»

Il tuo sorriso è per noi il regalo più bello❣️

Lei è la bimba morsa da una vipera

Per far arrivare in tempi record il siero salvavita i poliziotti del commissariato di Polistena (Reggio Calabria) si sono coordinati in una staffetta con la #PoliziaStradale#essercisempre#30giugno pic.twitter.com/zyLVUSHdco