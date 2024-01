Bambina di 5 anni precipita dal secondo piano di un palazzo a Caivano: è grave. Indagini sulla dinamica

di Redazione web

Una bimba di cinque è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Caivano (Napoli), in via Volta. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe stata attutita da fili per stendere la biancheria.

La piccola è stata trasportata all'ospedale Santobono, in prognosi riservata. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica e eventuali responsabilità.

