Autostrada A1 Roma-Napoli chiusa: tir in fiamme, traffico bloccato a Valmontone

Traffico bloccato e code in aumento sulla. In autostrada, al chilometro 585+300 all'altezza di, è andato a fuoco un tir carico di materiale plastico. Al momento è visibile una grossa nube di fumo e la circolazione è bloccata al bivio A1/Diramazione Roma sud e Valmontone.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'alternativa all'autostrada è usare l'uscita di San Cesareo per poi rientrare a Valmontone attraverso la viabilità ordinaria.