Autobus 'decapitato', l'autista calcola male l'altezza e si schianta contro un cavalcavia: l'incidente choc FOTO

di Redazione Web

Un violento incidente davanti allo stadio Sant'Elia di Cagliari, ha lasciato sgomenti i presenti. Il conducente di un autobus deve aver preso male le misure e, mentre percorreva via Vespucci, ha cercato di passare sotto il cavalcavia di via Ferrara. Il bus, però, era troppo alto ed è stato letteralmente decapitato. L'errore dell'autista ha distrutto la parte superiore del mezzo, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per persone.

Fulmine colpisce papà e figlio di 6 anni mentre camminano mano nella mano: l'uomo è morto sul colpo, il piccolo dopo un mese di agonia

Atac si rifà il look: da oggi in strada i nuovi mezzi ibridi. Entro luglio saranno 118

Autobus decapitato a Cagliari

Per fortuna, infatti, a bordo il conducente era da solo, con la postazione di guida più in basso rispetto alla zona destinata ai passeggeri. Quella dei sedili è la parte andata distrutta. L'incidente si è verificato verso le 13:30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari per la messa in sicurezza del sottopassaggio assieme a un'ambulanza del 118 per il conducente, che non avrebbe riportato ferite. La Polizia locale del capoluogo sardo si è occupata dei rilievi di questo spettacolare incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA