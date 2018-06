Palermo, auto precipita dal monte Pellegrino: morti due giovani di 28 anni

Un incidente gravissimo che per la sua modalità ha destato grandissima impressione a Palermo. Due giovani di 28 anni, Pietro Torres e Simona Messina, sono morti nella Mercedes classe A di lui che è precipitata nel vuoto da monte Pellegrino. L'incidente è avvenuto lungo la strada che sale sul Monte dal lato di Mondello. L'auto è finita fuori strada precipitando da un tornante dalla sommità di via monte Ercta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere della vettura. Per entrambi non c'è stato nulla da fare. Pietro è stato trovato ancora allacciato alle cinture, mentre Simona è stata sbalzata fuori dall'abitacolo.

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..