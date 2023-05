Auto investe due pedoni: muore 53enne, l'altro è in ospedale

Un uomo di 53 anni è morto stasera a Pontedera (Pisa) dopo essere stato investito da un'auto, in un strada di campagna nei pressi di un tiro a segno. L'uomo era in compagnia di un altro pedone, anche lui investito e ferito in modo non grave. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'altro investito è stato portato all'ospedale Pontedera

Secondo quanto si è appreso, l'auto ha travolto i due pedoni e il 53enne all'arrivo dei soccorsi era già in arresto cardiaco: il medico del 118 ha tentato di rianimarlo sul posto ma le manovre sono risultate vane e non ha potuto fare altro che constatarne l'avvenuto decesso. L'altro ferito è stato trasferito in ospedale a Pontedera, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 23:54

