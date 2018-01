L'auto a gas della coppia con 10 cani si incendia in autostrada, attimi di terrore sulla A27

Domenica 21 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VITTORIO VENETO/BELLUNO - In tarda mattinata i vigili del fuoco sono interventi lungo l’autostrada A27 al km 73 in direzione nord - a- per l’incendio di un’auto.Il conducente della Sw, una, è un veneziano di Marcon che viaggiava con la moglie e dieci cani. Si è accorto del malfunzionamento dell’auto accostando in una piazzola di emergenza dell’autostrada, quando ha iniziato a prendere fuoco.L’uomo con la moglie e riuscito a scendere e mettere in salvo i cani. I pompieri intervenuti da Vittorio Veneto hanno spento l’incendio dell’auto alimentata appunto a gpl e messo in sicurezza il luogo. Sul posto la polizia stradale.I cani in attesa di un altro mezzo sono stati messi nello spazio recintato adibito a manutenzione della vicina g