Precipita dal quarto piano mentre sistema le tende: morta la moglie dell'ex Verona Perotti

Dramma familiare per l'ex allenatore di Genoa, Verona e Livorno Attilio Perotti. La moglie Angela Maria Gattavara, 73 anni è morta dopo essere precipitata dal quarto piano della sua abitazione in via Fabrizi a Genova Quinto: un drammatico incidente domestico, secondo la ricostruzione della polizia. La donna sarebbe salita su una scala per sistemare una tenda malfunzionante quando avrebbe perso l'equilibrio: a quel punto è precipitata dal balcone nel giardino interno ed è morta sul colpo.

Perotti, 75 anni, calciatore tra Como, Genoa e Parma negli anni ’60 e ’70, è stato allenatore per oltre trent’anni: partito dalle giovanili proprio del Genoa, ha allenato tra le altre Ancona, Siena, Cesena e Triestina, arrivando poi in Serie A con Verona (2000/01), Empoli (2003/04) e Livorno (2014). Nel suo palmares un campionato di C2 vinto nel 1990 sulla panchina del Siena.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA