AstraZeneca, in Germania per gli under 60 ok alla seconda dose di un altro vaccino

I casi di reazioni avverse al vaccino AstraZeneca nelle persone con meno di 60 anni portano la Germania a cambiare il proprio piano vaccinale. Agli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino dell'azienda anglo-svedese viene raccomandato il richiamo con un altro siero.

Leggi anche > Boris Johnson: «Il crollo di morti e contagi dipende dal lockdown, non dalla vaccinazione di massa»

L'indicazione è stata data dopo un accordo fra gli assessori regionali alla Salute e il ministero, ed è in linea con quanto consigliato dalla commissione speciale per i vaccini Stiko. Dopo lo stop legato agli approfondimenti sui casi rari di trombosi il Paese aveva ripreso le vaccinazioni con il siero anglo-svedese solo per gli over 60. Finora sono stati 2,2 milioni gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose AstraZeneca.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA