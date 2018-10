Asino fugge in strada, scatta l'allarme. Lo ritrovano alla fermata del bus

L’asinello Generale deve trovare una nuova casa o sarà macellato: raglia troppo

Poco dopo, tra la sorpresa generale, hanno trovato l'asino sotto la tettoia della pensilina della fermata del bus della Sad, l'azienda di trasporto pubblico locale. L'animali si era piazzato sotto la tettoia in legno, quasi come fosse un classico pendolare in attesa del bus, forse scambiandola per una mangiatoia. Era immobile e si è fatto prendere senza opporre resistenza. A quel punto i vigili del fuoco hanno provveduto a contattare il proprietario dell'asino che è andato a riprenderselo.

Unimpaurito che si aggira nella notte lungo le strade di, piccolo paese della provincia di. Questo il tenore della chiamata ricevuta tra sabato e domenica dai vigili del fuoco alto atesini. Subito è scattato l'allarme e i mezzi si sono messi alla ricerca del piccolo asinello smarrito, fuggito da una stalla della zona.