La gatta scorbutica diventa affettuosa e salva la padrona dal cancro

Il suolela vita diventando più amichevole. Angela Tinning aveva notato che da qualche tempo la sua Missy era più, si lasciava accarezzare e sembrava essere diventata anche più. Non avrebbe mai immaginato che il motivo era perché l'animale aveva capito che la padrona stava male prima ancora che Angela lo sapesse.Quando la gattina si poggiava sul petto sentiva uno strano dolore, così si è rivolta al medico e dopo alcuni controlli ha scoperto di avere un cancro al seno. La gatta, come riporta anche Metro, pare che avesse capito prima ancora della diagnosi medica che qualcosa nella padrona non andava e il suo atteggiamento era cambiato improvvisamente. «Il mio gatto era piuttosto esuberante», racconta, «raramente aveva momenti di tale affettuosità e quando lo faceva notavo questo dolore. Mi ha salvato la vita».La 45enne si è sottoposta a una mastectomia per rimuovere la massa. La diagnosi precoce è stata basilare perché la donna potesse salvarsi la vita per questo oggi ha fondato un'associazione che si occupa di prevenzione e assistenza a chi soffre di cancro al seno.