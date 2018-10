Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TORREBELVICINO - Su Facebook è stato lanciato un appello perche deve trovare a breve una nuova casa, altrimenti verrà. La sua vita è in pericolo, la sua colpa? Quella diper l’insofferenza di un vicino che ha segnalato il disturbatore dalle lunghe orecchie alle forze dell’orfine. L’asinello Generale è stato sfrattato da dove vive. A dare voce all’animale su Facebook è«Ciao a tutti, mi presento: mi chiamo Generale e sono un asinello di circa tre anni. Come tutti i ciuchi sono simpatico e buffo, ai bambini piacciono tanto le mie orecchione. Prima di arrivare a Torrebelvicino abitavo in malga assieme alle galline, si stava bene al fresco, ma purtroppo la malga ha cambiato gestione e per me non c è stato più posto, di certo il mio padrone non poteva tenermi nella sua casa in centro al paese. Me la sono vista davvero brutta ma sono stato fortunato, non sono diventato sopressa nè bistecche, almeno fino a ora! Eh si, nella mia nuova casa dicono non possa, mi trovo molto bene, ho tanto spazio in cui camminare. Ma torniamo al dunque: so di avere une chequando passano le persone, i gatti, i cani, i bambini che vengono a trovarmi e che di notte lo faccio per solitudine, ma credevo di non aver fatto male a nessuno. Mi sono venuti a trovare degli agneti, vogliono che me ne vada perché alcune persone proprio non mi, ho di nuovo paura di finire al macello… Aiuto!». Generale attende suggerimenti e aiuti per la nuova casa sulla pagina Facebook di Caterina Maria Saccardo.