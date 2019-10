Si ribaltano con l'auto nella scarpata: muore un cacciatore, l'altro è grave

Domenica 13 Ottobre 2019, 15:45

Incidente mortale intorno all'ora di pranzo a Santa Maria in Capriglia, vicino Mozzano, alle porte di. Due cacciatori a bordo di una Jeep, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, è finita ina una scarpata e si è ribaltata. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 inviati dalla centrale operativa del 118 e i vigili del fuoco per estrarre i feriti dall'abitacolo. Purtroppo però uno di loro, Claudio Sirocchi, di 70 anni, è morto sul colpo. L'altro, invece, in gravi condizioni, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette.