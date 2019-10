Sfregiata al volto a 15 anni con un coltello da un uomo in bicicletta: caccia all'aggressore

Sfregiata con un coltello sul volto senza motivo. È successo a, in pieno centro, a una ragazzina di 15 anni che è stata aggredita e sfregiata al volto con un coltello da un uomo intorno alla mezzanotte di sabato. A quanto emerso, stava aspettando con una sua amica la madre di una delle due dopo aver passato la serata in centro con gli amici.La notizia, diffusa oggi dalla stessa minore sui social, è stata confermata dal Questore di Varese Giovanni Pepè. La ragazza stava aspettando di tornare a casa con l'amica quando uno sconosciuto, in sella a una bicicletta, dopo essere loro passato davanti, è tornato indietro e si è scagliato contro la quindicenne, sferrandole una coltellata al volto e una al braccio. L'uomo, descritto sulla cinquantina, i capelli lunghi e una cicatrice sul volto, senza apparente motivo avrebbe estratto il coltello dalla tasca urlando «vi uccido», per poi ferire la ragazzina. La sua amica è invece riuscita a scappare. Sul posto sono poi intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia di Stato, che ora indaga sull'accaduto.