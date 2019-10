Travolto dalla macchina di raccolta dei fagioli: muore agricoltore di 32 anni

Un agricoltore di 32 anni è morto all'ospedale Santa Croce di Cuneo , dopo essere stato travolto da un macchinario per la raccolta dei fagioli su un terreno dell'azienda di famiglia a Maddalene, frazione di Fossano ( Cuneo). Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto nel pomeriggio, indagano i tecnici dello Spresal dell'Asl Cn1, carabinieri e polizia municipale di Fossano.



Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La tragedia nella Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro.



IL MONITO

Tre morti sul lavoro al giorno, 700 decessi dall'inizio dell'anno, 20.000 negli ultimi 10 anni. L'ultimo in ordine di tempo, un agricoltore di 32 anni travolto nel cuneese da un macchinario per la raccolta dei fagioli sul terreno di un'azienda di famiglia, L'ennesima morte bianco proprio in occasione della 69/a edizione della giornata per le vittime degli incidenti sul Lavoro promossa dall'Anmil. «Una strage» dicono i sindacati e i numeri, «un'emergenza sociale» sulla quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dettato parole molto severe nei confronti del legislatore e della politica: «Tanto resta da fare per colmare lacune, contrastare inerzie e illegalità, per sconfiggere opportunismi» si legge nel telegramma inviato dal Quirinale. Significativa la richiesta di una «corretta attività di vigilanza cui devono essere assicurate le risorse necessarie». Domenica 13 Ottobre 2019, 20:02

