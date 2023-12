Michele Fresi a petto nudo dopo aver ucciso il padre con una bastonata alla testa VIDEO

A petto nudo, scalzo e con un bastone. È ripreso così, in un video che gira sui social, Michele Fresi, che nella notte avrebbe ucciso a bastonate in testa il padre ad Arzachena, nel Sassarese. Il 27enne dà in escandescenza davanti a un locale, brandendo l'arma, in evidente stato di alterazione: è stato arrestato.

Stamattina il 27enne Michele Fresi durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dalle prime informazioni risulta che fosse così fuori controllo da non aver neanche capito che suo padre fosse morto per la sua bastonata in testa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 17:18

