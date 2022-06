Corpo di una donna 30enne ritrovato ad Aosta: sepolto in una buca sul greto del fiume

Il corpo di una donna di 30 anni è stato trovato in una fossa scavata sul greto della Dora Baltea alla periferia di Aosta, proprio alle spalle della piscina comunale.

Il cadavere era sepolto in una buca lunga due metri, larga un metro e profonda circa 50 centimetri. Sul posto si trova la polizia per svolgere i rilievi. Vicino ci sono i resti di una specie di accampamento all'addiaccio. Il corpo si troverebbe lì da tempo, al momento si esclude l'ipotesi del suicidio. La procura ha disposto il test del Dna per accertare l'identità della giovane donna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 12:45

