Anziano trovato morto per terra in ospedale, choc nel Bresciano. La famiglia: «Da quanto tempo era lì?»

Lo hanno trovato senza vita ai piedi del letto e con un livido in testa. Giallo attorno alla morte di un 94enne che era ricoverato all'orso reale di Manerbio, nel Bresciano, dove era stato ricoverato per la frattura del femore. Secondo quanto riporta il Giornale di Brescia la direzione dell'ospedale ha fatto scattare un'indagine interna è disposto l'autopsia. «A letto con le sponde e con il femore rotto, non sappiamo come sia stato possibile sia caduto da solo» è il pensiero della famiglia dell'anziano. «E se poi - aggiunge - come ci dicono, è stato trovato già freddo, ci chiediamo per quanto tempo è rimasto da solo prima che qualcuno se ne accorgesse». La famiglia chiede verità. «Ora vogliamo sapere come sono andate le cose e poi potergli dare l'ultimo saluto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA