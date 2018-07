Chiaravalle, anziana sgozzata in casa: un arrestato, voleva i soldi per il gioco

A scoprire l'omicidio era stato il marito 90enne del Emma, Alfio Vichi, al ritorno da un giro in bicicletta per comperare il pane. La donna era riversa sul lavandino della cucina, con varie coltellate, al collo e al torace, e alcune anche alle mani, segno che aveva tentato di difendersi dal suo assassino. Nessun segno di effrazione della porta di casa, un appartamento al terzo piano in una palazzina in via Verdi vicina al centro storico di Chiaravalle. C'erano cassetti aperti e rovistati e anche alcuni portagioie aperti. Secondo alcuni familiari Emma Grilli aveva in casa una somma in contanti, che aveva raccolto insieme ad altri parenti per dei lavori alla cappella cimiteriale di famiglia.

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ANCONA -l'anziana di Chiaravalle trovata sgozzata nella sua abitazione. L'uomo, secondo quanto si è appreso, soffre di ludopatia e avrebbe ucciso per pagare debiti di gioco.