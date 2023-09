Omicidio Antonio Fara, confermato l'ergastolo per Dettori: lo uccise a martellate nella casa in cui lo ospitava All'epoca del delitto, l'imputato, senza fissa dimora, era ospite di Fara da circa due mesi. Il 22 aprile del 2021 il barista fu trovato morto in casa, ucciso a colpi di martello







di Redazione web La Corte d'assise d'appello di Sassari ha confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Dettori, il 25enne sassarese accusato dell'omicidio di Antonio Fara, barista di 47 anni ucciso a martellate nel suo appartamento nell'aprile 2021. Antonio Fara, ucciso a martellate: l'imputato si difende. «Sono innocente, era mio amico» Antonio Fara, ucciso a martellate: Claudio Dettori condannato all'ergastolo Confermato ergastolo in appello La Corte, presieduta da Maria Teresa Lupinu, ha accolto la richiesta della procuratrice Gabriella Pintus e dall'avvocato di parte civile Simone Pisano, rigettando la richiesta del difensore dell'imputato, Giuseppe Onorato, che aveva chiesto la non ammissione agli atti della perizia psichiatrica con cui Dettori è stato dichiarato capace di intendere e di volere.



All'epoca del delitto, l'imputato, senza fissa dimora, era ospite di Fara da circa due mesi. Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 15:36

