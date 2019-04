Senza cintura, scontro frontale col furgone: Antonio muore a 29 anni

Ultimo aggiornamento: 1 Aprile, 18:49

Un giovane di 29 anni è deceduto oggi pomeriggio, 31 marzo, alle 14.30, in uno schianto che è avvenuto sulla 51 bis in località, davanti al Bar Bianco di Auronzo nel bellunese.Il giovane,, residente in Sicilia ma trasferitosi nel Nordest per lavoro - operaio stagionale alla Senfter - era al volante di una Volkswagen Polo. E' morto sul colpo. Secondo i primi accertamenti, non indossava la. L'incidente, uno scontro frontale con un furgone Volkswagen Caravelle, condotto da una donna 52enne di Domegge, rimasta leggermente ferita e sotto choc, non ha altre spiegazioni se non una distrazione o un malore.Gli accertamenti in corso puntano proprio sulla distrazione di uno dei due conducenti. Sono stati posti sottoentrambi i veicoli e anche idei due conducenti, per verificare se al momento dello scontro frontale nella semicurva, non stessero parlando al telefono. Lo scontro sembra comunque avvenuto a velocità superiore ai 50 chilometri all'ora imposti in quel tratto di strada, i due veicoli sono particamente distrutti.