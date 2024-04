Ansia da prestazione e stress, il rientro è un trauma per 6 su 10

di Lorena Loiacono

Lo stress da rientro non riguarda solo il posto di lavoro ma anche il banco di scuola. Sei studenti su 10, infatti, soffrono il ritorno in classe dopo la pausa per le festività. Il motivo? La scuola in sé, con i voti e le interrogazioni da sostenere, ma anche i professori e i compagni di classe. E peggiora con il crescere dell’età. Altro che riposo, dunque, la settimana di Pasqua non fa che accentuare il “trauma” di rimettersi sui libri con il peso dell'ansia da prestazione.

I dati, elaborati da skuola.net, arrivano dall’Istituto superiore di sanità, che ha coordinato la VI rilevazione dell’Hbsc, Health Behaviour in School-aged Children: si tratta di uno studio di carattere internazionale promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che in Italia è stato recepito come il sistema di sorveglianza nazionale per approfondire lo stato di salute dei giovani. L’indagine ha coinvolto 89mila ragazzi di 11, 13 e 15 anni, provenienti da tutte le regioni, per un totale di oltre 6.000 classi e più di 1.800 istituti scolastici. Dallo studio emerge che il 60% degli intervistati si sente abbastanza o molto stressato dall’impegno scolastico.

Il dato, in aumento rispetto alla precedente rilevazione di 4 anni fa, dimostra che l’ansia cresce con l’età e riguarda maggiormente le femmine: a 11 anni colpisce il 46% dei maschi e il 48% delle femmine, a 15 anni il dato arriva al 60% tra i maschi e addirittura al 78% tra le femmine.

