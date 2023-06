Andrea Ciccone non ce l'ha fatta: morto dopo 8 giorni di agonia il sedicenne investito da un'auto a Bologna

di Redazione web

Non ce l'ha fatta Andrea Ciccone, il 16enne rimasto gravemente ferito lo scorso 15 giugno dopo essere stato investito da un'auto a Castello d'Argile, nel Bolognese. Il ragazzo è deceduto oggi all'ospedale Maggiore, dove era ricoverato in rianimazione. Secondo quanto ricostruito, quel giorno stava partecipando come animatore a un centro estivo parrocchiale e stava inseguendosi per gioco con un coetaneo, quando sarebbe finito in mezzo alla strada e una vettura lo ha urtato, facendolo cadere a terra.

Il ricordo del sindaco di Castello d'Argile

Con un post su Facebook, il sindaco di Castello d'Argile Alessandro Erriquez ha rivolto un commosso addio al ragazzo, annunciando che nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. «Andrea caro, mai avrei voluto rivolgerti questo saluto, a nome di tutta la comunità di Castello d'Argile.

