Spray urticante spruzzato sul bus: cinque all'ospedale, caccia a una coppia

ANCONA - All'improvviso bruciori agli occhi e alla gola: sull'autobus si fa strada la paura. Qualcuno ha probabilmnte spruzzato dello spray urticante: diversi passeggeri sono costretti a ricorrere alle cure ospedaliere mentre si cerca una coppia sospettata di aver effettuato lo spruzzo galeotto.



E' accaduto ieri sera intorno alle 22 su un autobus in transito in via Giordano Bruno, ad Ancona. Il mezzo aveva caricato diverse persone in piazza Ugo Bassi, ma un paio di fermate dopo i viaggiatori hanno comicato ad accusare bruciori agli occhi e alla gola. L'autista, anche lui in preda ai sintomi, ha fermato il mezzo, aperto le portiere e fatto scendere tutti. Nella folla si è dileguata anche la coppia sospettata: ragazzo e ragazza sui 20 anni, secondo i testimoni lei era visibilmente ubriaca. Sono stati sei i viaggiatori intossicati, cinque di loro sono stati portati in ospedale. Conerobus ha immediatamente organizzato un mezzo sostituivo, la Polizia scientifica è al lavoro su quello contaminato per determinare i controni dell'accaduto. Si indaga anche sulle imagini di videosorveglianza. Martedì 22 Ottobre 2019, 09:55

