«Papà sta picchiando la mamma»: bambino di 11 anni chiama il 112 e lo fa arrestare, secondo caso in pochi giorni

di Redazione Web

Un padre di famiglia, 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Ancona per aver picchiato e maltrattato sua moglie nella loro abitazione. In casa c'era anche il figlio di 11 anni che ha chiamato il 112 per segnalare l'accaduto: «Venite per favore».

Dopo il caso della bambina di 7 anni, che venerdì scorso aveva contattato il numero unico di emergenza per chiedere aiuto per la mamma, picchiata dal marito, ieri sera un altro minorenne ha inoltrato una segnalazione analoga.

Le dinamiche

Dopo che l'11enne ha avverito i soccorsi, i carabinieri della stazione principale di Ancona sono giunti a casa della coppia, nel quartiere del Piano San Lazzaro, e hanno arrestato l'uomo, ora in custodia cautelare nel carcere anconetano di Montacuto per l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

La donna, di nazionalità straniera, lo aveva già denunciato nei mesi scorsi e, per i fatti da lei riferiti, doveva essere sentito in questi giorni dal pubblico ministero titolare del fascicolo d'indagine. Nelle prossime ore verrà fissata la convalida d'arresto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA