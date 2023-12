Marito le dà uno schiaffo al supermercato, 18enne finge di andare in bagno ma chiama la polizia e lo fa arrestare

di Redazione web

Il marito 23enne le dà uno schiaffo al supermercato, e la scena non passa inosservata al personale, che prontamente avvisa la Polizia. All'arrivo degli agenti in via Lorenteggio a Milano, però, la coppia era già andata via.

La telefonata dal bar

Nel frattempo, la vittima, una 18enne di nazionalità marocchina, aveva telefonato alla centrale, fingendo di recarsi in bagno in un bar di via Forze Armate e indicando la sua posizione. Quando la coppia è uscita dal bar, ha trovato i poliziotti ad attenderla. La ragazza ha raccontato di essere stata vittima di maltrattamenti da parte del marito, parlando dello schiaffo nel supermercato come l'ultimo di una serie di episodi violenti.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti e anche di rapina, poiché aveva sottratto uno zainetto contenente 200 euro alla moglie. La donna è stata portata in ospedale, e nonostante le lesioni, dovrebbe guarire in circa 30 giorni. La vittima non aveva mai denunciato in precedenza a causa delle continue minacce del marito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 11:04

