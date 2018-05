Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

RIETI - L'Amatrice festeggia la promozione in Prima categoria grazie al 2-2 ottenuto in casa contro il Cagis. Grande festa a fine partita allo stadio Paride Tilesi, restituito al calcio dopo quasi due anni dal sisma.«Grandissima emozione, non trovo quasi le parole, festeggiare qui al Tilesi è qaulcosa di straordinario», ha affermato l'allenatore Romeo Bucci.Una grande festa che almeno per qualche ora fa dimenticare ai cittadini di Amatrice la tragedia del terremoto.