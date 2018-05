Il caso di Farah, ostaggio della famiglia e costretta ad abortire , le ha fatto rivivere il suo dramma: lei è, 28 anni, di origine siriana, che vive nel vicentino, ma che dodici anni fa ha passato un incubo simile a quello di. A 16 anni, convinta dalla famiglia a partire per un viaggio proprio in Siria, arrivati a destinazione fu privata di passaporto e documenti e chiusa in casa, costretta a indossare il burqa e a sposare un parente.All’epoca la sua vita fu salvata da un cugino, che la aiutò a fuggire dalla Siria: precedentemente, la sua ribellione la portò a subire violenze e botte dai genitori, fino al ricovero in ospedale tra la vita e la morte.

Un mio cugino che aveva studiato all’Università di Aleppo, e quindi aveva la mente più aperta, mi aiutò a scappare dal Paese

Sono molte le ragazze che spariscono con questa dinamica: vengono portate all’estero con l’inganno, una vacanza o il matrimonio di un parente. Molte vengono uccise

.

Farah? È difficile salvarla, deve intervenire la Farnesina - suggerisce - ma quando una ragazza non è italiana, alla fine tutti se ne lavano le mani

La storia di Farah è stata raccontata negli ultimi giorni: i suoi familiari hanno detto no a quell'amore occidentale nato tra i banchi, costringendola ad abortire e a rinunciare al bimbo concepito con un compagno di scuola. E con una scusa, quella del matrimonio del fratello nel suo paese, il Pakistan, l'hanno portata via da Verona. E lì Farah, studentessa di 19 anni si è trovata segregata dai famigliari: messaggi via WhatsApp alle compagne di classe per descrive l'incubo, poi il silenzio e le indagini della Polizia.Sulla vicenda, che non può non far pensare alla tragica fine di Sana Cheema, la 25enne anni di Brescia, uccisa in Pakistan dal padre e dal fratello per aver rifiutato un matrimonio combinato, è intervenuta anche la Farnesina, chiedendo all'all'ambasciata d'Italia ad Islamabad di verificare con urgenza, con le autorità locali, le notizie relative alla studentessa residente a Verona. Un episodio che, se sarà accertato, sarebbe gravissimo. «L'Italia - scrive il ministero degli esteri - difende con forza e in ogni circostanza il rispetto dei diritti umani e delle libertà e i diritti fondamentali sulla base della parità di uomini e donne».