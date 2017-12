Non accompagnano l'alunno disabile in bagno, preside e bidelle denunciati

Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si sono rifiutate di accompagnare in bagno e di occuparsi dell'igiene personale di un alunno disabile al 100% e con grave ritardo cognitivo. È accaduto in in istituto superiore di Cassino (Frosinone) e le due collaboratrici scolastiche sono state denunciate dai carabinieri per omissione di atti d'ufficio. A sporgere denuncia sono stati, a novembre, i genitori del ragazzo. I carabinieri, che hyanno riscontato "elementi schiaccianti di colpevolezza" hanno denunciato anche il dirigente scolastico per aver omesso di esercitare il dovuto controllo.