Tre alpinisti bloccati nel maltempo sul Monte Rosa: disperate ricerche di salvataggio

Tre alpinisti sono bloccati, in difficoltà, a 3.800 metri di quota nella zona tra le Rocce Nere e il Polluce, nel gruppo del Monte Rosa. Hanno smarrito la giusta direzione a causa del maltempo. Una squadra di guide alpine del soccorso alpino valdostano e di finanzieri del Sagf di Breuil-Cervinia sta cercando di raggiungerli a piedi.



La loro posizione era stata indicata tramite il telefono, ma ora non sono più raggiungibili. Altri due alpinisti che facevano parte del gruppo sono riusciti a raggiungere autonomamente il Rifugio Guide di Ayas grazie al rumore del generatore di corrente che era stato acceso dal gestore per consentire loro di orientarsi. Ultimo aggiornamento: 23:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA