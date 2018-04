Epidemia di cimurro: malate il 46% delle volpi, pericolo per cani e uomo

Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FRIULI VENEZIA GIULIA - Allarmein Friuli. A segnalare l'aumento dei casi dell', moltoper ie di conseguenza anche per l'uomo, è la sezione di Udine dell'La Regione Fvg ha quindi inviato una nota informativa ai medicidi. Nei primi mesi del 2018 si è registrato undi positività per cimurro nelle volpi, esattamente in 39 casi che corrispondono al 46% delle 85 volpi analizzate. La positività alla malattia è stata osservata anche nei sintomi clinici che accompagnano la patologia in questi animali selvatici: ridotto istinto di fuga e sintoni nervosi.​Il territorio interessato al momento riguarda soprattutto la provincia di Udine, da Tarvisio e fino a Udine città, con un maggior numero di casi nel comune die nei paesi vicini a Gemona; alcuni casi sono stati registrati anche in provincia di Gorizia e in provincia di Trieste; è importante, quindi, adottare una correttavaccinale, in particolare per i cani che frequentano spazi aperti. A segnalare il problema ancheFvg, tramite il presidente Paolo Viezzi. La malattia era già diffusa e segnalata nella vicina Slovenia.Ilè una malattia infettivae spessoche colpisce i giovani cani, la volpe e il lupo, ma anche il furetto e alcuni felidi come il gatto selvatico (mai il gatto domestico), caratterizzata da turbe del sistema nervoso con, oltre a catarro nasale. Il virus provoca inoltre immunodepressione. Il paramixovirus è antigenicamente correlato con il virus delumano e con quello della