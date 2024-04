L'Alfa Romeo Milano cambia nome: si chiamerà "Junior". La decisione dopo le polemiche col ministro Urso

di Redazione web

La nuova Alfa Romeo Milano cambia nome: si chiamerà Junior. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, con le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso secondo cui «un'auto chiamata Milano non si può produrre in Polonia», il brand del Biscione - del gruppo Stellantis - fa retromarcia e cambierà il nome al modello di auto, che verrà comunque prodotto in Polonia ma non prenderà più il nome dal capoluogo lombardo.

La Stelvio e la Giulia prodotte a Cassino

«Pur ritenendo che il nome Milano rispetti tutte le prescrizioni di legge, e in considerazione del fatto che ci sono temi di stretta attualità più rilevanti del nome di una nuova auto, Alfa Romeo decide di cambiare il nome da Milano a Junior, nell'ottica di promuovere un clima di serenità e distensione» ha spiegato Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato del brand del Biscione, in una call con i giornalisti. Imparato ha anche annunciato che Alfa Romeo produrrà a Cassino la nuova Stelvio nel 2025 e la nuova Giulia nel 2026 «Per i modelli del 2027 non abbiamo ancora deciso», ha aggiunto.

Le parole del ministro Urso

«Un’auto chiamata Milano non si può produrre in Polonia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA