Sandrini era partito per una vacanza ad Adana in Turchia il 3 ottobre del 2016 e non è più tornato a casa. Solo dopo oltre un anno di silenzio il 19 ottobre 2017 aveva chiamato la madre sostenendo di essere stato sequestrato. Il 32enne

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..