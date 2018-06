I momenti più belli non sono dati da ciò che ti circonda o dalla situazione. Ma da quello che vivi con la persona più importante per te, e dai suoi piccoli gesti

Ciao! Non vi conosco ma la vostra storia mi ha spezzato il cuore. Che la terra ti sia lieve, Alessandro! Una mamma

Mi dispiace tantissimo, non vi conosco, ma posso immaginare il grande dolore

Troviamo la felicità in luoghi inaspettati, ritroviamo la via che ci porta alle cose che contano di più. L'universo è così strano, a volte, trova il modo di farci finire esattamente dove dovevamo stare

». Un post di oltre un anno fa, gennaio 2017, pubblicato sul suo profilo Facebook da, il giovane morto a Santorini dopo un incidente col quad, è stato commentato da tanti, giovani e non, che hanno espresso il loro cordoglio per la tragedia, avvenuta nello scorso weekend.Alessandro ha perso la vita in un frontale drammatico, dopo aver perso il controllo del quad ed essersi schiantato contro un mezzo che arrivava dal lato opposto. I commenti sono di utenti che non lo conoscevano (il post è pubblico): «», scrive Monica. «», aggiunge Morena. Altri invece lo salutano con un «RIP angelo».», scriveva invece la fidanzata Alessia in un post della scorsa estate, a corredo di una foto dei fidanzati insieme. Erano davvero felici, fino a quel tragico schianto.