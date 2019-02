Enorme masso frana: sfiora le case e centra un fuoristrada: 20 evacuati

Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, ad, per. Unè sceso infatti dalle pendici deled ha sfiorato due abitazioni in località Bries,. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione del masso mentre al sindaco Sisto Da Roit è toccata l'ordinanza di evacuazione delle 5 case dell'area in questione. Le persone hanno trovato ospitalità da familiari, in attesa della conferma o meno dello "sfratto" sulla base della perizia del geologo della Provincia di Belluno chiamato immediatamente a intervenire. Il masso ha finito la propria corsa in mezzo alla strada regionale 203 che è stata chiusa al traffico deviato sulla tangenziale.