Agguato davanti al bar: 40enne ucciso a colpi di pistola

Omicidio nella notte in Sardegna. Un uomo, Massimo Piroddi di 44 anni, è stato ucciso davanti a un bar in corso Vittorio Emanuele a Bari Sardo, nel Nuorese. I carabinieri della compagnia di Lanusei hanno arrestato nella sua abitazione un 20enne del paese ogliastrino con l'accusa di omicidio preterintenzionale. I fatti risalgono a dopo la mezzanotte, ma ancora la dinamica della vicenda - pare una lite - è ancora tutta da chiarire.



Piroddi, che lavorava in un mobilificio di Bari Sardo, è stato soccorso dal personale del 118 che ha tentato di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono è intervenuto il magistrato di turno che coordina le indagini e tenta di ricostruire la notte concitata dell' uomo per capire come siano andate le cose. (ANSA). Venerdì 17 Gennaio 2020, 09:33