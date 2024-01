Aldrovandi, la mamma Patrizia Moretti da Fedez a "Muschio Selvaggio": «Dovevamo insegnargli che si deve avere paura della polizia»

di Redazione web

Il 25 settembre 1995 Federico Aldrovandi moriva durante un controllo della polizia. Per la morte del 18enne di Ferrara, il 6 luglio 2009 sono stati condannati quattro poliziotti a 3 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo con «eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi e della violenza». La mamma del ragazzo, Patrizia Moretti, è stata ospite del podcast di Fedez "Muschio Selvaggio". La donna non trova pace per la morte del figlio e si rimprovera «di non averlo messo in guardia, perché non gli abbiamo mai insegnato che si deve avere paura della polizia, invece bisogna...», ha detto.

Patrizia Moretti parla con grande trasporto e commozione: «Io so bene chi è che ha insabbiato, so chi non ha fatto il suo dovere, so chi ha mentito però non li considero “le istituzioni” quelle persone li, nemmeno quelli che hanno ucciso Federico sono le istituzioni.

«Spero che questa battaglia sia utile, che qualcun altro si salvi o comunque riesca a ottenere un processo o, comunque, vadano avanti meglio le cose - continua la donna -. In realtà quello che ho visto, purtroppo, è che in molti altri casi non sono quasi per nulla arrivati alla ribalta della cronaca, in realtà hanno oliato meglio la macchina».

«Adesso lo fanno uguale, ma si coprono prima. Il sistema scatta subito, quello di copertura. Penso a Riccardo Magherini che è stato ucciso di botte a Firenze, è successo già da qualche anno… anche lui ha subito un pestaggio e ha perso la vita», aggiunge.

