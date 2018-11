Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Beve unama dentro c'è dell'. Ha rischiato grosso, e non si sa ancora quali conseguenze possa aver riportato, una, peraltro disabile, regolarmente assunta con contratto a tempo indeterminato e impiegata come lavapiatti.L’assurdo incidente sul lavoro è accaduto il 29 ottobre scorso, alle 15.30 la donna stava lavando i contenitori bianchi degli impasti delle pizze, vicino al cestello grande dei lavabi della cucina, e, volendo dissetarsi un po’, ha bevuto da una bottigli che era vicino a lei e che pensava fosse la sua. Dentro invece, di quello usatoe altri elettrodomestici della cucina e quindi particolarmente corrosivo.Appena la giovane ha deglutito il liquido ha sentito un terribile bruciore, ha chiamato aiuto e si è accasciata a terra. I suoi colleghi l’hanno soccorsa facendole bere dell’acqua o cercando di indurle il vomito. Alla fine il titolare ha pensato bene di far portare la sua dipendente la donna è stata portata al pronto soccorso di San Donà di Piave, dove i medici sono riusciti a salvarla.M. S. è stata ricoverata fino al primo novembre nelper poi essere trasferita in Medicina Generale, dove si trova tuttora: è fuori pericolo, ed è cosciente, ma viene ancora alimentata con un sondino e bisognerà capire se e quali conseguenze permanenti le abbia procurato agli organi interni, soprattutto all’intestino, la sostanza tossica ingerita.La giovane e i suoi familiari, per essere assistiti, chiarire i fatti e ottenere giustizia si sono affidati a Studio 3A. Il titolare ha aperto il sinistro alldi San Donà di Piave, una volta ricevuto il certificato medico del pronto soccorso, “notizieranno” lo Spisal, l’Ente preposto a procedere con le indagini per fare piena luce sul gravissimo episodio. Quando la lavoratrice sarà dimessa dall’ospedale, sarà presentata anche formale denuncia-querela presso i carabinieri chiedendo all’autorità giudiziaria di avviare i dovuti accertamenti.