A 8 anni soffre di epilessia: ora sta meglio con la cannabis terapeutica. Il medico: «Vediamo la luce»

Felice Spaccavento è un anestesista-rianimatore a capo dell’Unità di cure palliative dell’Asl Bari, e ha una pagina Facebook molto seguita, da oltre 15mila followers. In uno dei suoi ultimi post, Spaccavento ha parlato di un bambino di otto anni, di nome Jacopo, che soffre di crisi epilettiche: o meglio soffriva, perché con alcune cure particolari sta riuscendo piano piano a venirne fuori.

«La storia di Jacopo è dolorosa, il suo percorso clinico difficile, da far venire i brividi», scrive il medico. «A volte, però, succede che alla fine di un lungo tunnel, si intravede la luce. Oggi la sua attenzione migliora, si riducono drasticamente le crisi epilettiche e i suoi genitori sono più sereni». Il merito dei miglioramenti, secondo Spaccavento, è della Cannabis terapeutica: «La terapia con la Cannabis integrata alla sua ordinaria terapia ha migliorato molti aspetti clinici e di vita sociale - scrive nel suo post - Oggi Jacopo mi ha sorriso e accarezzato».

Spaccavento, che lavora a Bari, elogia poi la sua regione di appartenenza, di cui parla con orgoglio. «Penso che la Puglia che è stata una delle prime regioni a legiferare sulla cannabis, sia ora matura per un progetto di produzione autoctona. Dobbiamo farlo per Jacopo e per molti altri malati. Oggi per me è una bellissima giornata», conclude il post.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA