Precipita a 16 anni dal terrazzo di casa: gravissimo all'ospedale

si accascia mentre è fuori a cena: muore a 16 anni davanti a genitori e amici

Unè ricoverato in, in prognosi riservata, in ospedale adopo essereprecipitando da un'altezza di circa 4 metri. L'episodio si è verificato sabato sera, 29 giugno, in un'abitazione dell'hinterland udinese ma la notizia si è appresa soltanto oggi.stanno svolgendo accertamenti sull'accaduto e al momento non escludono nessuna pista se non il fatto che nella vicenda non sarebbero coinvolti terzi.