Oggi mercoledì 8 dicembre 2021 Barbanera consiglia: nella festa dell'Immacolata arriva dell'albero di Natale

Un giorno di festa per aprire le porte al Natale. Per accendere l'atmosfera in casa e fuori. Non a caso c'è anche un proverbio a ricordarci che “Per la festa di Maria le luci in ogni via”. Si celebra infatti oggi l'Immacolata Concezione, ricorrenza che per un equivoco c’è chi pensa sia dedicata al concepimento di Gesù. In realtà il concepimento è quello di Maria e non quello di suo figlio. Detto questo, decorazioni alla mano, è il momento di mettersi al lavoro, e di addobbare, come tradizione vuole, il nostro albero di Natale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 06:56

