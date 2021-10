Oggi lunedì 25 ottobre Barbanera consiglia: mangiamo la pasta per il World Pasta Day

Pronti in cucina a festeggiare la Giornata Mondiale della Pasta, il World Pasta Day. Un appuntamento che celebra insieme al piatto simbolo della nostra tradizione gastronomica anche la dieta mediterranea dichiarata nel 2010 dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Siamo ovviamente noi italiani a detenere il primato del maggior consumo, ma anche quello della produzione e dell'esportazione. A livello nazionale ne mangiamo 2 milioni di tonnellate per un valore di oltre 3 miliardi di Euro, con un consumo annuale per persona di 28 kg.

