Giammarco Oberto

Scuole richiuse prima ancora di riaprire. Oggi gli studenti avrebbero dovuto finalmente varcare i cancelli delle scuole, grazie alla vittoria incassata con la sentenza del Tar che giovedì scorso ha sospeso l'ordinanza sulla didattica a distanza al 100% disposta dalla Regione fino al 24 gennaio. Invece, nulla di fatto: superato lo scoglio Fontana, le medie (seconde e terze) e le superiori della Lombardia restano chiuse per l'iceberg Speranza, l'ordinanza firmata venerdì dal ministro della Salute che ha declassato la Lombardia a zona rossa fino almeno al 31 gennaio. Fino ad almeno a quella data, agli studenti resta solo la Dad.

Gli studenti sono pronti a riprendere il braccio di ferro che conducono da mesi per il ritorno a scuola in presenza e in sicurezza. Ieri una delegazione di ragazzi del liceo Vittorio Veneto - reduci da un'occupazione dell'istituto durata 21 ore (anche di notte, a una temperatura polare) per protestare contro la didattica a distanza, è stata ricevuta a Palazzo Marino dal sindaco Sala. Un faccia a faccia durato quasi un'ora. «La Dad non dovrebbe essere usata come opzione primaria, ma dovrebbe essere sempre affiancata a una didattica in presenza - ha detto la rappresentanza di studenti - Sala si è detto d'accordo e che riferirà le nostre istanze al governo». «Sono sempre più convinto che sia il momento di andare verso una soluzione mista lezioni in presenza/dad» ha confermato il sindaco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Gennaio 2021, 05:01

