Ludovico Tersigni, il commento a X Factor (cancellato): «Ho scelto io di andare via». Poi, la precisazione

Morgan è ormai fuori da X Factor 2024. Ieri mattina, dopo giorni in cui i rumors si rincorrevano, è arrivata la nota ufficiale con cui Sky Italia e la casa di produzione Fremantle Italia hanno comunicato la loro volontà di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza nel programma come giudice.

Approfittando dell'annuncio della dipartita del giudice, Ludovico Tersigni, attore ed ex conduttore di XFactor, ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa e ha lasciato un commento in merito alla sua esperienza nel talent. «Avreste dovuto comunicare anche che io ho deciso di non rinnovare il contratto per questo secondo anno - ha commentato Ludovico Tersigni -. Pensano tutti che siete stati voi a se****i».

Ludovico Tersigni su Instagram

Una piccola "vendetta" quella dell'ex conduttore del talent, che è stata servita fredda.

«Mentre il mondo va a pu****e c'è del ridicolo nel leggere i commenti sotto ai post di questo Instagram - ha scritto Ludovico Tersigni nelle sue Instagram stories -. Ecco perché non l'ho mai fatto: una grande perdita di tempo. Alcune cose però vanno precisate perché "lasciare intendere" a volte puoi creare incomprensioni. Noi siamo le nostre scelte. Sempre».

