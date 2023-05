Uomini e Donne, Matteo Ranieri rompe il silenzio su Valeria Cardone: «Non mi sono mai innamorato»

di Redazione Web

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Matteo Ranieri si è dovuto ricredere su Valeria Cardone. Se all'inzio, tutto lasciava presagire che sarebbe stata una bella relazione, poi tutto è cambiato: «Siamo usciti dal programma ed era tutto bellissimo: avevo tantissima voglia di conoscere Valeria fuori, anche perché sembrava perfetta per me, come se me la fossi disegnata» ha raccontato Matteo a Uomini e Donne Magazine. Ma dopo soli 4 mesi, tutto è cambiato. Matteo si è reso conto di non poter continuare a portare avanti la storia: «Non mi sono mai innamorato, non si era accesa una fiamma tra noi. Mi sembrava di prenderla in giro, perché che senso ha stare con qualcuno se non si è innamorati? Per me non ci sono vie di mezzo, soprattutto all’inizio di una relazione la voglia di stare insieme deve essere forte».

L'ufficialità

Già prima dell’annuncio della rottura, i fan di Uomini e Donne avevano ipotizzato una crisi tra i due dopo aver visto Matteo partire per un viaggio insieme alla propria famiglia e senza Valeria. Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, l’ex tronista conferma tutto raccontando anche i dettagli del momento in cui ha comunicato a Valeria della rottura. «Le ho chiesto di vederci e le ho detto che sarei partito con la mia famiglia per andare a un matrimonio in Irlanda, che avrei usato questo viaggio per capire meglio cosa provavo.

