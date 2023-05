Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare fa la pipì addosso al papà. La foto scatena i fan: «Ti ha benedetto»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti e la vita da mamma. Non un'impresa facile, per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. L'influncer ha dato alla luce il piccolo Cesare Augusto il 30 marzo scorso, ormai un mese e mezzo fa. E sui social, lei e il papà Goffredo Cerza aggiornano quasi quotidianamente i fan di quello che succede. L'ultimo post, è una storia che è molto comune a tutti i genitori in erba, ma che ha divertito molto chi l'ha notata.

Goffredo Cerza, papà "benedetto". Cosa ha fatto Cesare

Goffredo Cerza non è molto social come la compagna, ma spesso attira l'attenzione dei fan con contenuti riguardanti la sua famiglia. L'ultimo post, ha due foto: la prima è un tenero quadretto con Aurora e Cesera, la seconda è un piccolo incidente da papà. Il bambino, infatti, gli ha fatto la pipì addosso. E lui mostra disperato la maglietta inzuppata. Una scena che ha scatenato i fan.

I commenti

Tantissimi i 'like' e i commenti alla foto. «Ti ha benedetto», scrive un utente. «Classica medaglia da “pistolino incontrollato”», commenta divertito un altro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 11:43

