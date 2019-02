Uomini e donne, Giulia Cavaglià da corteggiatrice a tronista dopo il no di Lorenzo Ricciardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è la nuovadel trono classico di “”, programma condotto da Maria De Filippi e seguito da Leggo.it . Giulia quindi viene promossa dal ruolo di corteggiatrice, nella fattispecie di Lorenzo Ricciardi, a quella di tronistaDurante la registrazione del programma infatti a seguito di un faccia a faccia tra di lei e la neo coppia formata proprio da Lorenzo e da Claudia, è stato chiesto a Giulia se volesse sedere sull’ambita poltrona rossa e lei ha accettato di buon grado. La Cavaglià andrà ad affiancare i colleghi Andrea Zelletta e Angela Nasti, sorella della modella Chiara, ultimamente subissata dalla critiche sui social per via del suo comportamento in trasmissione.Una rivincita per Giulia che proprio qualche giorno fa era stata rifiutata da Lorenzo che ha scelto invece Claudia Dionigi.