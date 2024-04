Teresanna Pugliese e la gravidanza: «Maschio o femmina? Siamo curiosi ma niente gender reveal​». Ecco quando nascerà

di Cristina Siciliano

Teresanna Pugliese è incinta per la seconda volta: nove anni fa diede alla luce il suo primogenito Francesco, nato dall'amore con Giovanni Gentile. L'ex tronista di Uomini e donne non ha nascosto ai suoi follower che la sua prima gravidanza è stata un vero e proprio miracolo, poiché ha rischiato un aborto spontaneo. Fortunatamente così non è stato e ora condivide via social tutta la sua emozione di mamma bis. In particolare un utente le ha chiesto attraverso il box di domande: «Sai già se è maschio o femmina?».

La risposta di Teresanna

«Questa è una delle domande più frequenti delle ultime settimane e mi rendo conto che è poco credibile. Ma vi giuro che non voglio nascondervelo, davvero non lo sappiamo ancora. Siamo tutti curiosi. E del perché di questa condizione poi ne parleremo. Però non faremo il gender reveal».

L'ex tronista di Uomini e donne ha aggiunto: «Adesso mi sento in forma. Sto bene e continuo a fare ciò che facevo prima con attenzione maggiore ma tutto sommato sto reagendo bene. Una cosa particolare è che quando inizia a calare il sole mi spengo. Mi addormento e mi sveglio ogni dieci minuti. Quando dovrebbe nascere? A settembre».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 23:14

