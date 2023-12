Esther Glam e Luca Baldacci si sposano: la foto della tenera proposta

di Cristina Siciliano

«Da oggi amerò di più il Natale». Sono queste le parole che Esther Glam, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e il suo fidanzato Luca Baldacci hanno scritto a corredo di un post Instagram per spiegare ai loro follower che diventeranno marito e moglie. Alla didascalia, Esther Glam ha aggiunto anche un «Si». Una proposta di matrimonio che è stata pensata ad hoc poiché è stata organizzata in un modo tenerissimo (e non scontato) da Luca Baldacci.

La proposta

Scorrendo le foto che Esther Glam ha pubblicato sul suo profilo Instagram è possibile capire com'è stata organizzata da Luca Baldacci la proposta di matrimonio alla quale hanno partecipato anche i loro due figli. I piccoli di casa hanno indossato una maglia con scritto: «Mamma vuoi sposare il nostro papà?». Un momento emozionante che ha commosso soprattutto i fan della coppia. «Augurissimi, che emozione», ha scritto un follower. E ancora: «Che splendida proposta di matrimonio, siete bellissimi davvero».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA