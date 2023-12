Emma Marrone, Natale nella caserma dei Vigili del Fuoco con la famiglia: «L'importante è essere uniti»

di Cristina Siciliano

Emma Marrone in caserma con la famiglia il giorno di Natale. Il motivo? La cantante ha spiegato ai suoi follower, attraverso un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, di aver raggiunto il fratello in caserma, che è un vigile del fuoco a Piacenza, insieme alla mamma, per trascorrere le festività in famiglia. «Buon Natale Checco, fatti vedere come sei carino. Natale in caserma». Sono queste le prime parole che la cantante ha pronunciato in un video Instagram.

Le parole di Emma Marrone

«A Natale le mancanze si moltiplicano - ha scritto Emma Marrone a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram -. L'importante è trovare sempre il modo di essere uniti. Buon Natale a tutti amici cari, soprattutto a chi è solo, lasciato perso e dimenticato. Grazie al comando dei Vigili del fuoco di Piacenza per averci permesso di stare in famiglia. Sempre grata».

